РЖД распространили скидки в честь день рождения на все дальние поезда
«С 26 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года для пассажиров всех поездов дальнего следования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») будет действовать специальная тарифная акция», – говорится в сообщении.
Пассажиры могут приобрести билеты со скидкой 10% в вагон любого класса любого поезда, отправляющегося за неделю до или после своего дня рождения, а также непосредственно в праздничную дату. Купить билеты можно в билетных кассах при предъявлении паспорта именинника, рассказали в РЖД.
Ранее холдинг анонсировал внедрение системы автоматического ввода данных паспорта в бланки билетов в кассах дальнего следования. При оформлении билетов кассир может приложить документ к сканеру, и данные пассажира автоматически появятся на бланке проездного документа. По данным на конец января, компания получила 835 аппаратных комплексов, они установлены на крупнейших российских вокзалах.