РЖД распространили скидки в честь день рождения на все дальние поезда

Пассажиры могут приобрести билеты со скидкой 10% в вагон любого класса любого поезда, отправляющегося за неделю до или после своего дня рождения, а также непосредственно в праздничную дату. Купить билеты можно в билетных кассах при предъявлении паспорта именинника, рассказали в РЖД.