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РЖД распространили скидки в честь день рождения на все дальние поезда

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РЖД распространила скидки в честь дня рождения на все поезда дальнего следования, сообщила пресс-служба холдинга.

«С 26 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года для пассажиров всех поездов дальнего следования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») будет действовать специальная тарифная акция», – говорится в сообщении.

Пассажиры могут приобрести билеты со скидкой 10% в вагон любого класса любого поезда, отправляющегося за неделю до или после своего дня рождения, а также непосредственно в праздничную дату. Купить билеты можно в билетных кассах при предъявлении паспорта именинника, рассказали в РЖД.

Ранее холдинг анонсировал внедрение системы автоматического ввода данных паспорта в бланки билетов в кассах дальнего следования. При оформлении билетов кассир может приложить документ к сканеру, и данные пассажира автоматически появятся на бланке проездного документа. По данным на конец января, компания получила 835 аппаратных комплексов, они установлены на крупнейших российских вокзалах.

Ранее по теме: РЖД анонсировала оформление билетов с помощью искусственного интеллекта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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