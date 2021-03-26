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Воробьев назвал долю госпитализированных с коронавирусом пациентов старше 60 лет

Ведомости

Порядка 80% пациентов с коронавирусом в Подмосковье, проходящих лечение в больницах, старше 60 лет, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала »Россия-24».

«Доля тех, кто находится на койках, действительно, под 80% — это [возраст] 60 плюс», — цитирует ТАСС Воробьева. По его словам, власти разъясняют этой категории граждан, что прививка вакциной «Спутник V» безопасна. «Если нет противопоказаний врача, хронических заболеваний — пожалуйста, ставь прививку», — отметил он.

22 марта президент России Владимир Путин сообщил, что с начала массовой вакцинации в январе привились первым компонентом вакцины около 6,3 млн россиян, из них 4,3 млн получили первый и второй компоненты вакцин.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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