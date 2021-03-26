Воробьев назвал долю госпитализированных с коронавирусом пациентов старше 60 лет
Порядка 80% пациентов с коронавирусом в Подмосковье, проходящих лечение в больницах, старше 60 лет, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала »Россия-24».
«Доля тех, кто находится на койках, действительно, под 80% — это [возраст] 60 плюс», — цитирует ТАСС Воробьева. По его словам, власти разъясняют этой категории граждан, что прививка вакциной «Спутник V» безопасна. «Если нет противопоказаний врача, хронических заболеваний — пожалуйста, ставь прививку», — отметил он.
22 марта президент России Владимир Путин сообщил, что с начала массовой вакцинации в январе привились первым компонентом вакцины около 6,3 млн россиян, из них 4,3 млн получили первый и второй компоненты вакцин.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г.