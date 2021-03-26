В Минздраве спрогнозировали срок сохранения коронавирусных ограничений
Некоторые ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, нужно будет соблюдать в ближайшие один-два года, заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов в интервью «Вести FM».
«Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры и осторожность, при путешествиях в том числе», – сказал Чуланов (цитата по ТАСС).
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что большая часть коронавирусных ограничений в России будет снята к осени. Для полного выхода из режима ограничений необходима выработка коллективного иммунитета у населения, подчеркивал президент России Владимир Путин. Он отметил, что для полной стабилизации ситуации должны быть вакцинированы не менее 60% взрослого населения страны.
По данным оперативного штаба на 26 марта, в России за сутки выявили 9167 новых случаев коронавируса, 10 880 человек выздоровели, 405 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заражения и свыше 97 тыс. летальных исходов.