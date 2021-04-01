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Путин обсудил с Алиевым борьбу с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.

«Затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. Стороны также обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и с удовлетворением отметили, что обстановка там в целом стабильная, а режим прекращения огня «неукоснительно соблюдается». Кроме того, Путин и Алиев рассмотрели ход работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и дали положительную оценку деятельности рабочей группы.

В марте Азербайджан зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Ранее премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о приобретении партии российской вакцины. По соглашению в течение 180 дней в Азербайджан должны поставить 300 тыс. доз «Спутника V». «Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.

Ранее по теме: Азербайджан зарегистрировал вакцину «Спутник V»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных