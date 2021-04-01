Путин обсудил с Алиевым борьбу с коронавирусом

«Затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. Стороны также обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и с удовлетворением отметили, что обстановка там в целом стабильная, а режим прекращения огня «неукоснительно соблюдается». Кроме того, Путин и Алиев рассмотрели ход работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и дали положительную оценку деятельности рабочей группы.