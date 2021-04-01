Путин обсудил с Алиевым борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.
«Затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. Стороны также обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и с удовлетворением отметили, что обстановка там в целом стабильная, а режим прекращения огня «неукоснительно соблюдается». Кроме того, Путин и Алиев рассмотрели ход работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и дали положительную оценку деятельности рабочей группы.
В марте Азербайджан зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Ранее премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о приобретении партии российской вакцины. По соглашению в течение 180 дней в Азербайджан должны поставить 300 тыс. доз «Спутника V». «Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.