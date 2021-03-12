Азербайджан зарегистрировал вакцину «Спутник V»
Минздрав Азербайджана зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщается на сайте министерства.
«Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах мира и показала свою высокую эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. В ближайшее время вакцина будет ввезена в страну», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о приобретении партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В настоящее время Азербайджан проводит вакцинацию вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.
«Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%.