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Азербайджан зарегистрировал вакцину «Спутник V»

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Минздрав Азербайджана зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщается на сайте министерства.

«Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах мира и показала свою высокую эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. В ближайшее время вакцина будет ввезена в страну», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о приобретении партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В настоящее время Азербайджан проводит вакцинацию вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.

«Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%.

Ранее по теме: Азербайджан купит партию вакцины от коронавируса «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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