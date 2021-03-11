Азербайджан купит партию вакцины от коронавируса «Спутник V»
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о приобретении партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Согласно подписанному между агентством обязательного медицинского страхования республики и российской стороной соглашению, в Азербайджан поставят 300 тыс. доз вакцины «Спутник V» в течение 180 дней, говорится в тексте распоряжения.
Кроме того, в другом распоряжении кабинета министров говорится, что республика закупит 432 тыс. доз вакцины компании AstraZeneca.
«Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%.