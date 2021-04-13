В Росгидромете заявили об ускорении потепления климата в России
Темпы прироста температуры в России выше среднемировых, заявил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов, сообщает «РИА Новости».
«У нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений [средней температуры]», — заявил Катцов. Он пояснил, что речь идет о ежегодном докладе Росгидромета.
«Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать», — добавил Катцов. По его словам, ускорение изменения климата как минимум приведет к деградации вечной мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике и на трассе Северного морского пути, в частности.
Ранее китайские ученые опубликовали исследование в журнале American Geophysical Union, в котором спрогнозировали, что к 2100 г. лето в Северном полушарии и в России, в частности, может увеличиться до полугода, а зима будет длиться менее двух месяцев.
Это, по их мнению, может привести к негативным последствиям для экономики и здоровья людей, в частности, из-за изменения сельскохозяйственных циклов, продления вегетационного периода у растений и переноса патогенных микроорганизмов, распространенных до этого в более теплых южных областях.