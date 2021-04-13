В Росгидромете заявили об ускорении потепления климата в России

«Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать», — добавил Катцов. По его словам, ускорение изменения климата как минимум приведет к деградации вечной мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике и на трассе Северного морского пути, в частности.