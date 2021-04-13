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В Росгидромете заявили об ускорении потепления климата в России

Ведомости

Темпы прироста температуры в России выше среднемировых, заявил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов, сообщает «РИА Новости».

«У нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений [средней температуры]», — заявил Катцов. Он пояснил, что речь идет о ежегодном докладе Росгидромета.

«Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать», — добавил Катцов. По его словам, ускорение изменения климата как минимум приведет к деградации вечной мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике и на трассе Северного морского пути, в частности.

Ранее китайские ученые опубликовали исследование в журнале American Geophysical Union, в котором спрогнозировали, что к 2100 г. лето в Северном полушарии и в России, в частности, может увеличиться до полугода, а зима будет длиться менее двух месяцев.

Это, по их мнению, может привести к негативным последствиям для экономики и здоровья людей, в частности, из-за изменения сельскохозяйственных циклов, продления вегетационного периода у растений и переноса патогенных микроорганизмов, распространенных до этого в более теплых южных областях.

Ранее по теме: Ученые предсказали долгое лето и короткую зиму в России к 2100 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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