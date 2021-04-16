Замглавы департамента мэрии Москвы арестовали по делу о взятках
Пресненский районный суд арестовал до 14 июня замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому по обвинению в получении взятки, сообщил ТАСС.
«Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Костромы Леонида Валериевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, сроком до 14 июня», — сообщили в суде, не уточнив место работы и должность арестованного.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о замглавы московского департамента. Собеседник издания добавил, что общая сумма взятки, по данным следствия, составляет 22 млн 525 тыс. руб. Адвокат обвиняемого Денис Савельев воздержался от комментариев. Источник «РИА Новости» сообщил, что речь о чиновнике московской мэрии. По его данным, чиновник и его соучастники получили от бизнесмена взяток на 22,5 млн руб.
Из информации на сайте мэрии Москвы следует, что Кострома был назначен на должность замруководителя указанного департамента летом прошлого года. До этого он работал в сфере стратегического консалтинга и исследований, в частности, до 2020 г. работал в городском агентстве управления инвестициями.