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«Локомотив» наказали матчем на нейтральном поле

Ведомости

Московский футбольный клуб «Локомотив» проведет следующий домашний матч на нейтральном поле из-за появления начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед состоявшимся 11 апреля матчем со «Спартаком», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца.

«За необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц, оштрафовать "Локомотив" на 300 тысяч рублей и обязать провести матч 29-го тура на нейтральном поле в другом городе», — сказал Григорьянц.

Матч «Локомотива» и «Спартака» закончился со счетом 2:0. После матча «Спартак» опубликовал видеоролик, в котором Сухина выходит из судейской комнаты на стадионе. Посещение представителями команд этого помещения запрещено регламентом. Ранее Сухина сам являлся арбитром.

Позднее стало известно, что помимо начальника команды «Локомотив», в судейской комнате появлялся и его коллега из «Спартака» Василий Козловцев. Решением КДК РФС оба оштрафованы на 150 тыс. руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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