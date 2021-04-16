«Локомотив» наказали матчем на нейтральном поле
Московский футбольный клуб «Локомотив» проведет следующий домашний матч на нейтральном поле из-за появления начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед состоявшимся 11 апреля матчем со «Спартаком», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца.
«За необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц, оштрафовать "Локомотив" на 300 тысяч рублей и обязать провести матч 29-го тура на нейтральном поле в другом городе», — сказал Григорьянц.
Матч «Локомотива» и «Спартака» закончился со счетом 2:0. После матча «Спартак» опубликовал видеоролик, в котором Сухина выходит из судейской комнаты на стадионе. Посещение представителями команд этого помещения запрещено регламентом. Ранее Сухина сам являлся арбитром.
Позднее стало известно, что помимо начальника команды «Локомотив», в судейской комнате появлялся и его коллега из «Спартака» Василий Козловцев. Решением КДК РФС оба оштрафованы на 150 тыс. руб.