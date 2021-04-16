«Локомотив» наказали матчем на нейтральном поле

«За необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц, оштрафовать "Локомотив" на 300 тысяч рублей и обязать провести матч 29-го тура на нейтральном поле в другом городе», — сказал Григорьянц.