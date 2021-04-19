«Коммерсантъ» узнал о планах вернуть МВД контроль за дорожными знаками

В законопроекте говорится, что расстановку знаков не нужно будет согласовывать с ГИБДД при аварийно-восстановительных работах после ЧП и аварий, когда движение ограничивается на срок не более двух суток, и при проведении массовых мероприятий на дорогах, когда движение ограничивается не более чем на сутки.