«Коммерсантъ» узнал о планах вернуть МВД контроль за дорожными знаками
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, в котором предлагается обязать власти всех уровней согласовывать расстановку дорожных знаков, светофоров, камер и разметку с ГИБДД, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на заключительную версию документа.
Эту процедуру исключили из полномочий МВД в 2013 г. В 2019 г. ЛДПР предложил вернуть МВД контроль за расстановкой знаков и светофоров, так как были случаи, когда власти нескольких городов внезапно меняли знаки, вводили одностороннее движение и т.д. МВД и Минтранс поддержали инициативу депутатов, пишет «Коммерсантъ».
В законопроекте говорится, что расстановку знаков не нужно будет согласовывать с ГИБДД при аварийно-восстановительных работах после ЧП и аварий, когда движение ограничивается на срок не более двух суток, и при проведении массовых мероприятий на дорогах, когда движение ограничивается не более чем на сутки.