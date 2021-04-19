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«Коммерсантъ» узнал о планах вернуть МВД контроль за дорожными знаками

Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, в котором предлагается обязать власти всех уровней согласовывать расстановку дорожных знаков, светофоров, камер и разметку с ГИБДД, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на заключительную версию документа.

Эту процедуру исключили из полномочий МВД в 2013 г. В 2019 г. ЛДПР предложил вернуть МВД контроль за расстановкой знаков и светофоров, так как были случаи, когда власти нескольких городов внезапно меняли знаки, вводили одностороннее движение и т.д. МВД и Минтранс поддержали инициативу депутатов, пишет «Коммерсантъ».

В законопроекте говорится, что расстановку знаков не нужно будет согласовывать с ГИБДД при аварийно-восстановительных работах после ЧП и аварий, когда движение ограничивается на срок не более двух суток, и при проведении массовых мероприятий на дорогах, когда движение ограничивается не более чем на сутки.

Ранее по теме: В России предложили ввести новые дорожные знаки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных