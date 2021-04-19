Минздрав Турции опроверг одобрение производства «Спутника V»

«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял», — сказал Кайыпмаз (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что после выхода материала об одобрении производства препарата позвонил в Yeni Safak и попросил убрать новость с сайта как не соответствующую действительности.