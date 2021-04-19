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Минздрав Турции опроверг одобрение производства «Спутника V»

Ведомости

Об одобрении производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турции говорить рано, испытания еще ведутся, заявил член научного совета при Минздраве Турции по коронавирусу Афшин Эмре Кайыпмаз. Ранее о разрешении со ссылкой на Минздрав страны сообщила турецкая газета Yeni Safak, но затем удалила материал с сайта.

«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил. Видимо, журналист не совсем верно понял», — сказал Кайыпмаз (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что после выхода материала об одобрении производства препарата позвонил в Yeni Safak и попросил убрать новость с сайта как не соответствующую действительности.

Переговоры с Турцией о производстве на ее мощностях российской вакцины от коронавируса ведутся с ноября 2020 г. В марте начались переговоры о возможных поставках препарата, однако сама вакцина в Турции пока не зарегистрирована. Разрешение на изготовление препарата уже получено в Индии, Китае и других странах, вакцина уже производится в Казахстане и Сербии.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована в 60 странах мира с населением более 3 млрд человек.

Ранее по теме: СМИ сообщили о разрешении на производство «Спутника V» в Турции
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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