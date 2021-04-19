СМИ сообщили о разрешении на производство «Спутника V» в Турции
Власти Турции дали разрешение на производство в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило издание YeniSafak.
Доктор Афшин Эмре Тердмаз рассказал, что разрешение было дано после проведения тестов на токсичность вакцины. По оценкам, стоимость производства в Турции составит около $10. Издание отметило, что эта сумма эквивалентна стоимости поставки вакцины Sinovac из Китая — $10-11.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована в 60 странах мира с населением более 3 млрд человек.