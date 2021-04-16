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Голикова заявила о более 8 млн привившихся от коронавируса в России

Ведомости

Более 8 млн россиян привились от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минздрава, сообщает «РИА Новости».

«Здесь уже была показана цифра — более 8 млн. Сейчас уже количество существенно больше», — сказала Голикова. По ее словам, рост объемов вакцинации позволяет ожидать снятия ограничений в «какое-то очень ближайшее время», однако отменять их нужно осторожно.

«Уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры», — сказала Голикова, пояснив, что, согласно прошлогоднему указу президента России Владимира Путина, решения об отмене ограничений могут принимать власти регионов, исходя из конкретной эпидемической обстановки.

Массовая вакцинация началась в России в январе. В Москве по состоянию на середину апреля привились более миллиона человек. В стране зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г.

По данным оперштаба на 16 апреля, в России за сутки зафиксировали 8995 случаев коронавируса, из них 2476 — в Москве. Всего заболевших — 4 684 148, число летальных случаев с начала пандемии достигло 104 795.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных