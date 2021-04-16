Голикова заявила о более 8 млн привившихся от коронавируса в России

Массовая вакцинация началась в России в январе. В Москве по состоянию на середину апреля привились более миллиона человек. В стране зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г.