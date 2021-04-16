Голикова заявила о более 8 млн привившихся от коронавируса в России
Более 8 млн россиян привились от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минздрава, сообщает «РИА Новости».
«Здесь уже была показана цифра — более 8 млн. Сейчас уже количество существенно больше», — сказала Голикова. По ее словам, рост объемов вакцинации позволяет ожидать снятия ограничений в «какое-то очень ближайшее время», однако отменять их нужно осторожно.
«Уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры», — сказала Голикова, пояснив, что, согласно прошлогоднему указу президента России Владимира Путина, решения об отмене ограничений могут принимать власти регионов, исходя из конкретной эпидемической обстановки.
Массовая вакцинация началась в России в январе. В Москве по состоянию на середину апреля привились более миллиона человек. В стране зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г.
По данным оперштаба на 16 апреля, в России за сутки зафиксировали 8995 случаев коронавируса, из них 2476 — в Москве. Всего заболевших — 4 684 148, число летальных случаев с начала пандемии достигло 104 795.