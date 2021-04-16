В «Яндекс.Картах» отметили пункты вакцинации от коронавируса по всей России

В «Яндекс.Картах» теперь можно посмотреть пункты вакцинации от коронавируса — по всей России. Всего в «Яндекс. Картах» более 4,5 тыс. точек, где можно сделать прививку от коронавируса — на данный момент это самый полный список, который собран в одном месте», — сообщили в компании. Там добавили, что список будет дополняться в сотрудничестве с Минздравом.