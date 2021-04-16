В «Яндекс.Картах» отметили пункты вакцинации от коронавируса по всей России
«Яндекс.Карты» стали обозначать пункты по всей России, где можно сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
В «Яндекс.Картах» теперь можно посмотреть пункты вакцинации от коронавируса — по всей России. Всего в «Яндекс. Картах» более 4,5 тыс. точек, где можно сделать прививку от коронавируса — на данный момент это самый полный список, который собран в одном месте», — сообщили в компании. Там добавили, что список будет дополняться в сотрудничестве с Минздравом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. По состоянию на начало апреля оба компонента вакцины получили около 5 млн россиян, один компонент получили около 7 млн человек. Из них в Москве привилось около 1 млн человек.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.