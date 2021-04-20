В Москве не согласовали акции 21 апреля и 1 мая из-за коронавируса
Московские власти не согласовали проведение в столице публичных акций 21 апреля и 1 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности мэрии Москвы. Отказ власти объяснили ситуацией с коронавирусом. Кроме того, заявка на проведение митинга, по данным агентства, была подана с нарушениями.
«Граждане, заявленные в уведомлении как организатор мероприятия и лицо, уполномоченное организатором мероприятия выполнять распорядительные функции по его организации и проведению, в настоящее время находятся за пределами РФ», — пишет «РИА Новости».
Помимо этого, власти столицы отказали в проведении акций 1 мая представителям КПРФ, ЛДПР и Московской федерации профсоюзов. Отказ объяснили эпидемиологической обстановкой в столице. МВД и Генпрокуратура выпустили предупреждения о недопустимости участия в несогласованных акциях.
18 апреля о планах провести несанкционированную акцию протеста объявили сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального. Он находится в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года.