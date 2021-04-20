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В Москве не согласовали акции 21 апреля и 1 мая из-за коронавируса

Ведомости

Московские власти не согласовали проведение в столице публичных акций 21 апреля и 1 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности мэрии Москвы. Отказ власти объяснили ситуацией с коронавирусом. Кроме того, заявка на проведение митинга, по данным агентства, была подана с нарушениями.

«Граждане, заявленные в уведомлении как организатор мероприятия и лицо, уполномоченное организатором мероприятия выполнять распорядительные функции по его организации и проведению, в настоящее время находятся за пределами РФ», — пишет «РИА Новости».

Помимо этого, власти столицы отказали в проведении акций 1 мая представителям КПРФ, ЛДПР и Московской федерации профсоюзов. Отказ объяснили эпидемиологической обстановкой в столице. МВД и Генпрокуратура выпустили предупреждения о недопустимости участия в несогласованных акциях.

18 апреля о планах провести несанкционированную акцию протеста объявили сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального. Он находится в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года.

Ранее по теме: Соратники Навального зовут сочувствующих на митинг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных