Генпрокуратура предостерегла граждан от участия в несогласованных акциях
Генеральная прокуратура предупредила жителей о недопустимости массовых мероприятий, организуемых с помощью установленного порядка митингов, и призывов присоединиться к ним. Ранее с аналогичным заявлением выступило Министерство внутренних дел (МВД) России.
«В связи с распространением в сети интернет призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также появлением экстремистских призывов от организаций, против которых 16.04.2021 прокуратурой г. Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими (ФБК, ФЗПГ, «Штабы Навального»), Генеральная прокуратура Российской Федерации считает необходимым предупредить физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве указали, что призывы к участию в несанкционированных акциях являются административным правонарушением и, в соответствии со статьей 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, наказываются штрафом или административным арестом. Также в Генпрокуратуре напомнили, что социальные сети и прочие сайты должны самостоятельно удалять публикации с призывами поучаствовать в протестах в соответствии со статьей 13.41 КоАП.
Кроме того, в ведомстве заявили о недопустимости призывов граждан к массовым беспорядкам, а особенно — вовлечения в это детей. Такое деяние является уголовным преступлением, напомнили в Генпрокуратуре. Также там добавили, что «противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей».
Накануне о планах провести несанкционированную акцию протеста объявили сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального. Он находится в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года.