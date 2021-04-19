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Генпрокуратура предостерегла граждан от участия в несогласованных акциях

Ведомости

Генеральная прокуратура предупредила жителей о недопустимости массовых мероприятий, организуемых с помощью установленного порядка митингов, и призывов присоединиться к ним. Ранее с аналогичным заявлением выступило Министерство внутренних дел (МВД) России.

«В связи с распространением в сети интернет призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также появлением экстремистских призывов от организаций, против которых 16.04.2021 прокуратурой г. Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими (ФБК, ФЗПГ, «Штабы Навального»), Генеральная прокуратура Российской Федерации считает необходимым предупредить физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве указали, что призывы к участию в несанкционированных акциях являются административным правонарушением и, в соответствии со статьей 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, наказываются штрафом или административным арестом. Также в Генпрокуратуре напомнили, что социальные сети и прочие сайты должны самостоятельно удалять публикации с призывами поучаствовать в протестах в соответствии со статьей 13.41 КоАП.

Кроме того, в ведомстве заявили о недопустимости призывов граждан к массовым беспорядкам, а особенно — вовлечения в это детей. Такое деяние является уголовным преступлением, напомнили в Генпрокуратуре. Также там добавили, что «противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей».

Накануне о планах провести несанкционированную акцию протеста объявили сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального. Он находится в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года. 

Ранее по теме: ФСИН сообщила о переводе Навального из колонии в больницу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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