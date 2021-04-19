Генпрокуратура предостерегла граждан от участия в несогласованных акциях

Кроме того, в ведомстве заявили о недопустимости призывов граждан к массовым беспорядкам, а особенно — вовлечения в это детей. Такое деяние является уголовным преступлением, напомнили в Генпрокуратуре. Также там добавили, что «противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей».