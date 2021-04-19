МВД России призвало отказаться от участия в несанкционированных акциях
МВД России призвало российских граждан воздержаться от участия в несанкционированных публичных мероприятиях из-за угрозы распространения коронавируса и провокаций. Обращение ведомства опубликовано на сайте МВД.
В МВД попросили россиян не посещать площади и улицы, заявленные как места проведения акций протеста. В ведомстве заявили, что в местах массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусом, а также «не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка».
Помимо этого МВД призывает предостеречь от участия в таких акциях родных и близких, в особенности несовершеннолетних. «Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться», — говорится в сообщении МВД.
Накануне о планах провести несанкционированную акцию протеста объявили сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание в колонии во Владимирской области.