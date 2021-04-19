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МВД России призвало отказаться от участия в несанкционированных акциях

Ведомости

МВД России призвало российских граждан воздержаться от участия в несанкционированных публичных мероприятиях из-за угрозы распространения коронавируса и провокаций. Обращение ведомства опубликовано на сайте МВД.

В МВД попросили россиян не посещать площади и улицы, заявленные как места проведения акций протеста. В ведомстве заявили, что в местах массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусом, а также «не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка».

Помимо этого МВД призывает предостеречь от участия в таких акциях родных и близких, в особенности несовершеннолетних. «Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться», — говорится в сообщении МВД.

Накануне о планах провести несанкционированную акцию протеста объявили сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание в колонии во Владимирской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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