МВД России призвало отказаться от участия в несанкционированных акциях

Помимо этого МВД призывает предостеречь от участия в таких акциях родных и близких, в особенности несовершеннолетних. «Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться», — говорится в сообщении МВД.