Попова назвала ситуацию с коронавирусом «достаточно стабильной»

«Сегодня в РФ достаточно стабильная ситуация, осенне-зимний подъем, который мы регистрировали в конце осени и начале зимы прошедшего года, завершился в январе значительным снижением, и в течение марта еженедельное снижение было 10-13%, сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определенное плато в целом по стране», — отметила она на презентации мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» для глав зарубежных дипмиссий в Москве.