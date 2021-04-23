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Попова назвала ситуацию с коронавирусом «достаточно стабильной»

Ведомости

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова охарактеризовала ситуацию с коронавирусом в России как «достаточно стабильную», передает «РИА Новости».

«Сегодня в РФ достаточно стабильная ситуация, осенне-зимний подъем, который мы регистрировали в конце осени и начале зимы прошедшего года, завершился в январе значительным снижением, и в течение марта еженедельное снижение было 10-13%, сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определенное плато в целом по стране», — отметила она на презентации мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» для глав зарубежных дипмиссий в Москве.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова 23 апреля рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в семи российских регионах. В то же время в 16 субъектах она снижается, а ситуация в 52 регионах находится в стадии стабилизации.

20 апреля об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в Москве заявил столичный мэр Сергей Собянин. Он отметил необходимость ускорения темпов вакцинации жителей города и счел заслуживающим внимания предложение московского бизнеса давать льготы на товары и услуги потребителям старшего поколения, сделавшим прививку.

За последние сутки, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 8840 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 9407 пациентов, погибли 398 человек. За весь период в России выявили 4 744 961 случай коронавируса. За весь период зафиксирован 107 501 летальный исход, выздоровели 4 371 214 человек. 22 апреля оперштаб сообщил о 8996 случаях заражения.

Ранее по теме: Голикова назвала число привитых от коронавируса граждан России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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