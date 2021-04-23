Попова назвала ситуацию с коронавирусом «достаточно стабильной»
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова охарактеризовала ситуацию с коронавирусом в России как «достаточно стабильную», передает «РИА Новости».
«Сегодня в РФ достаточно стабильная ситуация, осенне-зимний подъем, который мы регистрировали в конце осени и начале зимы прошедшего года, завершился в январе значительным снижением, и в течение марта еженедельное снижение было 10-13%, сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определенное плато в целом по стране», — отметила она на презентации мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» для глав зарубежных дипмиссий в Москве.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова 23 апреля рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в семи российских регионах. В то же время в 16 субъектах она снижается, а ситуация в 52 регионах находится в стадии стабилизации.
20 апреля об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в Москве заявил столичный мэр Сергей Собянин. Он отметил необходимость ускорения темпов вакцинации жителей города и счел заслуживающим внимания предложение московского бизнеса давать льготы на товары и услуги потребителям старшего поколения, сделавшим прививку.
За последние сутки, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 8840 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 9407 пациентов, погибли 398 человек. За весь период в России выявили 4 744 961 случай коронавируса. За весь период зафиксирован 107 501 летальный исход, выздоровели 4 371 214 человек. 22 апреля оперштаб сообщил о 8996 случаях заражения.