Голикова назвала число привитых от коронавируса граждан России
Привились от коронавируса двумя компонентами вакцины 6,8 млн граждан России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, передает пресс-служба Кремля.
«На сегодняшний день первым компонентом вакцинировано более 11,1 млн наших граждан. Полностью оба компонента получили 6,8 млн наших граждан», — сказала Голикова. По ее словам, 47% от всех вакцинированных россиян составляют люди старше 60 лет и имеющие хронические заболевания, но в отдельных регионах этот показатель ниже.
«Поэтому еще раз обращаюсь к коллегам, чтобы они уделили этой категории максимальное внимание, поскольку эта категория наиболее подвержена заболеваемости и тяжелее всех эту заболеваемость переносит», — подчеркнула вице-премьер.
Ранее Путин в ходе послания федеральному собранию призвал граждан страны не терять бдительность в вопросе распространения коронавирусной инфекции и сделать прививку. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет, отметил он.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. В стране зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г.