Путин назвал вакцинацию единственным путем борьбы с пандемией коронавируса

«Центральное значение сейчас имеет вакцинация... Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию, другого пути нет. Другой путь хуже — переболеть с трудно предсказуемыми последствиями», — добавил он.