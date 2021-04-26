Прокуратура приостановит деятельность штабов Навального

В пресс-службе Мосгорсуда «Ведомостям» заявили, что определение о запрете деятельности движения «Штабы Навального» пока не вынесено. «Досудебная подготовка по административному делу по иску прокуратуры к НО ФБК и др. будет продолжена 29.04», — говорится в сообщении.