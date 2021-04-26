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Прокуратура приостановит деятельность штабов Навального

Ведомости

Прокурор города Москвы Денис Попов приостановил деятельность общественного движения «Штабы Навального» до рассмотрения дела в суде о признании его экстремистским и запрете для него деятельности на территории России, сообщил в своем Telegram-канале руководитель движения Леонид Волков.

В решении сказано, что на сайтах штабов «размещаются экстремистские материалы, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в не согласованных уполномоченными органами публичных мероприятий и др.» Это следует из опубликованных Волковым документов.

В пресс-службе Мосгорсуда «Ведомостям» заявили, что определение о запрете деятельности движения «Штабы Навального» пока не вынесено. «Досудебная подготовка по административному делу по иску прокуратуры к НО ФБК и др. будет продолжена 29.04», — говорится в сообщении.

16 апреля прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признана Минюстом НКО-иноагентом), ФЗПГ и движения «Штабы Навального». В ведомстве пояснили тогда, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Ранее по теме: Прокуратура потребовала признать ФБК экстремистской организацией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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