Прокуратура приостановит деятельность штабов Навального
Прокурор города Москвы Денис Попов приостановил деятельность общественного движения «Штабы Навального» до рассмотрения дела в суде о признании его экстремистским и запрете для него деятельности на территории России, сообщил в своем Telegram-канале руководитель движения Леонид Волков.
В решении сказано, что на сайтах штабов «размещаются экстремистские материалы, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в не согласованных уполномоченными органами публичных мероприятий и др.» Это следует из опубликованных Волковым документов.
В пресс-службе Мосгорсуда «Ведомостям» заявили, что определение о запрете деятельности движения «Штабы Навального» пока не вынесено. «Досудебная подготовка по административному делу по иску прокуратуры к НО ФБК и др. будет продолжена 29.04», — говорится в сообщении.
16 апреля прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признана Минюстом НКО-иноагентом), ФЗПГ и движения «Штабы Навального». В ведомстве пояснили тогда, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».