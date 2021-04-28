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В Кремле назвали досадным инцидент с флагом России на турнире по шашкам

Ведомости

В Кремле считают досадным инцидент со снятием российского флага на турнире по шашкам в Польше, но призвали считать это происшествие исчерпанным. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Польше во время партии финала чемпионата мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Наталией Садовской со стола убрали флаг России. Это было сделано по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Это, конечно, очень досадное происшествие. Но насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принес извинения. Поэтому я думаю, что нужно этот случай считать исчерпанным», — сказал Песков журналистам. Помимо этого, представитель Кремля связал проигрыш россиянки с этим инцидентом.

В декабре 2020 г. Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал обоснованным решение WADA лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и утвердил список санкций в отношении российского спорта. Российским спортсменам нельзя выступать под флагом страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 г.

Ранее по теме: Российский флаг сняли во время партии чемпионата мира по шашкам в Польше

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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