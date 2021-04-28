В Кремле назвали досадным инцидент с флагом России на турнире по шашкам
В Кремле считают досадным инцидент со снятием российского флага на турнире по шашкам в Польше, но призвали считать это происшествие исчерпанным. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Польше во время партии финала чемпионата мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Наталией Садовской со стола убрали флаг России. Это было сделано по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«Это, конечно, очень досадное происшествие. Но насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принес извинения. Поэтому я думаю, что нужно этот случай считать исчерпанным», — сказал Песков журналистам. Помимо этого, представитель Кремля связал проигрыш россиянки с этим инцидентом.
В декабре 2020 г. Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал обоснованным решение WADA лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и утвердил список санкций в отношении российского спорта. Российским спортсменам нельзя выступать под флагом страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 г.