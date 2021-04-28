В Кремле назвали досадным инцидент с флагом России на турнире по шашкам

«Это, конечно, очень досадное происшествие. Но насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принес извинения. Поэтому я думаю, что нужно этот случай считать исчерпанным», — сказал Песков журналистам. Помимо этого, представитель Кремля связал проигрыш россиянки с этим инцидентом.