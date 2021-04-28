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Российский флаг сняли во время партии чемпионата мира по шашкам в Польше

Ведомости

В Польше во время партии финала чемпионата мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Наталией Садовской со стола убрали флаг России. Это было сделано по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, заявил экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, убравший российский флаг.

На этот шаг Варшава пошла из-за санкций WADA, объяснили организаторы. «Позвонила женщина от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки, и я получил четкое указание снять российский флаг даже несмотря на то, что партия продолжается», — объяснил Павлицкий (цитата по Sport.pl). Он признал, что это был «некрасивый» жест, однако отметил, что выполнял предписание WADA по итогам Лозаннского арбитража 2020 г., по которому россияне могут участвовать в международных соревнованиях, но только под нейтральным флагом, а не как представители своей страны.

По словам Павлицкого, у федерации не было выбора. «Как польская сторона, мы не сделали ничего плохого, напротив, мы сделали больше, чем должны. FMJD (Всемирная организация шашек. — Прим. ред.) проспала решение [арбитража] с декабря, и если сейчас немедленно не предпримем действий, то FMJD будет исключена из WADA», — добавил Павлицкий. Эпизод с флагом в итоге исчез из трансляции матча.

Сейчас, после четырех раундов, россиянка уступает в противостоянии за звание чемпионки мира со счетом 16:32. Матч за титул завершится 3 мая.

В декабре 2020 г. Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал обоснованным решение WADA лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и утвердил список санкций в отношении российского спорта. Российским спортсменам нельзя выступать под флагом страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных