Российский флаг сняли во время партии чемпионата мира по шашкам в Польше
В Польше во время партии финала чемпионата мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Наталией Садовской со стола убрали флаг России. Это было сделано по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, заявил экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, убравший российский флаг.
На этот шаг Варшава пошла из-за санкций WADA, объяснили организаторы. «Позвонила женщина от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки, и я получил четкое указание снять российский флаг даже несмотря на то, что партия продолжается», — объяснил Павлицкий (цитата по Sport.pl). Он признал, что это был «некрасивый» жест, однако отметил, что выполнял предписание WADA по итогам Лозаннского арбитража 2020 г., по которому россияне могут участвовать в международных соревнованиях, но только под нейтральным флагом, а не как представители своей страны.
По словам Павлицкого, у федерации не было выбора. «Как польская сторона, мы не сделали ничего плохого, напротив, мы сделали больше, чем должны. FMJD (Всемирная организация шашек. — Прим. ред.) проспала решение [арбитража] с декабря, и если сейчас немедленно не предпримем действий, то FMJD будет исключена из WADA», — добавил Павлицкий. Эпизод с флагом в итоге исчез из трансляции матча.
Сейчас, после четырех раундов, россиянка уступает в противостоянии за звание чемпионки мира со счетом 16:32. Матч за титул завершится 3 мая.
В декабре 2020 г. Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал обоснованным решение WADA лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и утвердил список санкций в отношении российского спорта. Российским спортсменам нельзя выступать под флагом страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 г.