Российский флаг сняли во время партии чемпионата мира по шашкам в Польше

На этот шаг Варшава пошла из-за санкций WADA, объяснили организаторы. «Позвонила женщина от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки, и я получил четкое указание снять российский флаг даже несмотря на то, что партия продолжается», — объяснил Павлицкий (цитата по Sport.pl). Он признал, что это был «некрасивый» жест, однако отметил, что выполнял предписание WADA по итогам Лозаннского арбитража 2020 г., по которому россияне могут участвовать в международных соревнованиях, но только под нейтральным флагом, а не как представители своей страны.