Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Власти Татарстана оценили действия учителей при стрельбе в школе Казани

Ведомости

Учителя и ученики казанской школы № 175 во время нападения действовали согласно правилам поведения при ЧП, заявила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева на пресс-конференции.

«Действия образовательного учреждения и учителей были оценены как правильные. Дети в образовательном учреждении знали, что такое эвакуация и как себя вести. Важно отметить, что дети беспрекословно слушали учителей и выполняли все задачи, которые учителя перед ними ставили», — сказала Фазлеева (цитата по ТАСС). Она отметила, что действия учителей и учеников позволили максимально уменьшить количество жертв при происшествии.

По словам Фазлеевой, число пострадавших в результате нападения на школу возросло с 21 до 23 человек, среди которых 20 детей и трое взрослых. Их состояние оценивается как стабильное. Замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков подчеркнул, что увеличение числа пострадавших связано с обнаружением повреждений у детей после того, как они вернулись домой. «Тяжелых или средней степени тяжести [среди этих пострадавших] нет», — рассказал он.

Вчера утром стало известно о стрельбе в школе № 175 Казани. По предварительным данным, нападавший ворвался в здание школы и открыл стрельбу. Во время нападения подростки выпрыгивали из окон, в результате чего также получили ранения. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате произошедшего погибли девять человек, среди которых семь детей. 19-летний нападавший задержан. По факту нападения Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). 12 мая объявлено в республике днем траура.

Ранее по теме: Омбудсмен рассказала о семье напавшего на школу в Казани

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных