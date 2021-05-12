В Кремле оценили действия учителей во время стрельбы в казанской школе

Вчера утром стало известно о стрельбе в школе № 175 Казани. По предварительным данным, нападавший ворвался в здание школы и открыл стрельбу. Во время нападения подростки выпрыгивали из окон, в результате чего также получили ранения. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате произошедшего погибли девять человек, среди которых семь детей. 19-летний нападавший задержан. По факту нападения Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). 12 мая объявлено в республике днем траура.