В Кремле оценили работу правительства Мишустина
Работа правительства России позволила стране пройти вызванный пандемией коронавируса кризис с минимально возможными потерями, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Правительство (Михаила) Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной, пожарной команды. Совершенно беспрецедентный кризис, мировой кризис, который был спровоцирован пандемией, не обошел стороной и нас. Но все-таки благодаря такой антикризисной деятельности правительства нам удалось пройти и проходим мы через этот период, наверно, с минимально возможными потерями», — сказал Песков журналистам, комментируя отчет премьер-министра Мишустина перед Госдумой 12 мая.
Представитель Кремля подчеркнул, что правительство страны уже сейчас говорит о необходимости выхода на траекторию роста и планирует свою работу исходя из этого. «Безусловно это уже неоднократно получало позитивную оценку президента», — добавил Песков.