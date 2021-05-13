В Кремле оценили работу правительства Мишустина

«Правительство (Михаила) Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной, пожарной команды. Совершенно беспрецедентный кризис, мировой кризис, который был спровоцирован пандемией, не обошел стороной и нас. Но все-таки благодаря такой антикризисной деятельности правительства нам удалось пройти и проходим мы через этот период, наверно, с минимально возможными потерями», — сказал Песков журналистам, комментируя отчет премьер-министра Мишустина перед Госдумой 12 мая.