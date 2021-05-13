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В Кремле оценили работу правительства Мишустина

Ведомости

Работа правительства России позволила стране пройти вызванный пандемией коронавируса кризис с минимально возможными потерями, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Правительство (Михаила) Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной, пожарной команды. Совершенно беспрецедентный кризис, мировой кризис, который был спровоцирован пандемией, не обошел стороной и нас. Но все-таки благодаря такой антикризисной деятельности правительства нам удалось пройти и проходим мы через этот период, наверно, с минимально возможными потерями», — сказал Песков журналистам, комментируя отчет премьер-министра Мишустина перед Госдумой 12 мая.

Представитель Кремля подчеркнул, что правительство страны уже сейчас говорит о необходимости выхода на траекторию роста и планирует свою работу исходя из этого. «Безусловно это уже неоднократно получало позитивную оценку президента», — добавил Песков.

Выступая в Госдуме 13 мая, Мишустин, в числе прочего, заявил о снижении уровня безработицы в России до 5,4%, а также о росте реальных доходов граждан на 3%. А одной из причин роста цен на продукты он назвал жадность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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