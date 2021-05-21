Ученик лицея Пермского края напал на учителя
Ученик одной из школ Пермского края напал на преподавательницу с предметом, похожим на нож, после чего был задержан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
«Ученик лицея совершил противоправные действия в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож», — рассказали агентству. Учительница госпитализирована, ей оказывают помощь. В региональном Минздраве не ответили, в каком состоянии находится пострадавшая.
На месте случившегося работает полиция. По данным «РИА Новости», инцидент произошел в городе Березники.
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в гимназию № 175 в Казани. Он открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. 23 человека получили ранения. Вчера Советский районный суд Казани арестовал нападавшего на два месяца — до 11 июля включительно. Он признал свою вину. По данным Следственного комитета России, у нападавшего ранее диагностировали заболевание головного мозга.