На съезд депутатов в Новгороде пришла полиция
На Земский съезд муниципальных и региональных депутатов в Великом Новгороде после его начала пришла полиция, чтобы сообщить о незаконности собрания. К зданию прибыл полицейский автобус.
По подсчетам корреспондента «Ведомостей», прибыло около 20 сотрудников полиции. Они зашли в зал гостиницы «Россия», где проводится пленарное заседание съезда, чтобы рассказать о своих претензиях организатору мероприятия — Юлии Галяминой. После прибытия сотрудников МВД из зала и с прилегающей территории перестали выпускать людей, включая журналистов, передает корреспондент «Ведомостей».
На этой неделе губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ, которым ужесточил антикороновирусные меры в регионе. В частности, он ограничил численность публичных мероприятий до 30 человек.
Организаторы Земского съезда связали это с подготовкой своего мероприятия. Как рассказали «Ведомостям» его организаторы, из-за этого, в целях предупреждения задержаний, пришлось ограничить численность участников, работающих одновременно в одном зале, а также присутствие представителей прессы.
Сотрудники МВД рассказали корреспонденту «Ведомостей», что несмотря на попытки соблюсти ограничения, организаторы могли «недосмотреть» за количеством участников, мог прийти «кто-то неучтенный».
Юлию Галямину и Виталия Боваря, который успел выступить с докладом на съезде, как передает корреспондент «Ведомостей», задержали, с остальных участников берут объяснения. Галямина заявила о незаконности задержания. Делегаты предположили, что Галямину задержали как организатора мероприятия, а Боваря — как человека, который сразу не прекратил мероприятие по требованию полиции.
Как рассказал «Ведомостям» мундеп Академического района Москвы Василий Хорошилов («Яблоко»), после заполнения объяснительных полицейские принесли бумаги для заполнения протоколов по ч. 1 статьи 20.61 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
В составленном на депутата протоколе, с которым ознакомился корреспондент «Ведомостей», говорится, что в конференц-зале гостинице «Россия» находилось более 30 человек, что нарушает антикороновирусный указ губернатора Никитина. Хорошилов заметил, что «находился в том из двух залов, в котором было всего 15 человек», а протоколы написаны «под копирку».