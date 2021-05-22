Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

На съезд депутатов в Новгороде пришла полиция

Ведомости

На Земский съезд муниципальных и региональных депутатов в Великом Новгороде после его начала пришла полиция, чтобы сообщить о незаконности собрания. К зданию прибыл полицейский автобус.

По подсчетам корреспондента «Ведомостей», прибыло около 20 сотрудников полиции. Они зашли в зал гостиницы «Россия», где проводится пленарное заседание съезда, чтобы рассказать о своих претензиях организатору мероприятия — Юлии Галяминой. После прибытия сотрудников МВД из зала и с прилегающей территории перестали выпускать людей, включая журналистов, передает корреспондент «Ведомостей».

На этой неделе губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ, которым ужесточил антикороновирусные меры в регионе. В частности, он ограничил численность публичных мероприятий до 30 человек.

Организаторы Земского съезда связали это с подготовкой своего мероприятия. Как рассказали «Ведомостям» его организаторы, из-за этого, в целях предупреждения задержаний, пришлось ограничить численность участников, работающих одновременно в одном зале, а также присутствие представителей прессы.

Сотрудники МВД рассказали корреспонденту «Ведомостей», что несмотря на попытки соблюсти ограничения, организаторы могли «недосмотреть» за количеством участников, мог прийти «кто-то неучтенный».

Юлию Галямину и Виталия Боваря, который успел выступить с докладом на съезде, как передает корреспондент «Ведомостей», задержали, с остальных участников берут объяснения. Галямина заявила о незаконности задержания. Делегаты предположили, что Галямину задержали как организатора мероприятия, а Боваря — как человека, который сразу не прекратил мероприятие по требованию полиции.

Фотогалерея / 
8 фото

Как рассказал «Ведомостям» мундеп Академического района Москвы Василий Хорошилов («Яблоко»), после заполнения объяснительных полицейские принесли бумаги для заполнения протоколов по ч. 1 статьи 20.61 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

 В составленном на депутата протоколе, с которым ознакомился корреспондент «Ведомостей», говорится, что в конференц-зале гостинице «Россия» находилось более 30 человек, что нарушает антикороновирусный указ губернатора Никитина. Хорошилов заметил, что «находился в том из двух залов, в котором было всего 15 человек», а протоколы написаны «под копирку».

Ранее по теме: Суд приговорил депутата Галямину к двум годам условно

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных