На съезд депутатов в Новгороде пришла полиция

В составленном на депутата протоколе, с которым ознакомился корреспондент «Ведомостей», говорится, что в конференц-зале гостинице «Россия» находилось более 30 человек, что нарушает антикороновирусный указ губернатора Никитина. Хорошилов заметил, что «находился в том из двух залов, в котором было всего 15 человек», а протоколы написаны «под копирку».