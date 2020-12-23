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Суд приговорил депутата Галямину к двум годам условно

Ведомости

Тверской суд Москвы признал муниципального депутата Юлию Галямину виновной в неоднократном нарушении правил проведения митингов и приговорил к двум годам лишения свободы условно, передает корреспондент «Ведомостей».

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«Назначить Галяминой наказание в виде двух лет колонии условно», — огласила приговор судья. Суд учел в виде смягчающих обстоятельств необходимость помощи дочери, а также имеющиеся хронические заболевания. Гособвинение просило назначить Галяминой три года лишения свободы.

Уголовное дело против Галяминой было возбуждено 31 июля 2020 г. по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Максимальное наказание за это составляет пять лет лишения свободы.

По версии следствия, в начале июля Галямина опубликовала в социальных сетях призывы прийти на несогласованный митинг в центре Москвы 15 июля. Акция проходила на Пушкинской площади. Там активисты движения «Нет» собирали подписи против принятых поправок в Конституцию. На этой акции задержали 147 человек, в их числе была Галямина.

Ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Депутат утверждает, что дело против нее имеет целью не допустить ее к выборам в Госдуму в 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных