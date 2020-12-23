Суд приговорил депутата Галямину к двум годам условно

По версии следствия, в начале июля Галямина опубликовала в социальных сетях призывы прийти на несогласованный митинг в центре Москвы 15 июля. Акция проходила на Пушкинской площади. Там активисты движения «Нет» собирали подписи против принятых поправок в Конституцию. На этой акции задержали 147 человек, в их числе была Галямина.