Прокуратура потребовала приговорить депутата Галямину к трем годам колонии
Прокуратура попросила Тверской суд приговорить муниципального депутата Юлию Галямину, обвиняемую в неоднократном нарушении порядка проведения массовых мероприятий, к трем годам колонии общего режима, сообщают «РИА Новости».
«Вина подсудимой подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, в связи с чем считаю возможным назначение наказания в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима», — приводит агентство заявление представительницы прокуратуры.
Уголовное дело против Галяминой было возбуждено 31 июля 2020 г. Ее обвиняют в преступлении по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Максимальное наказание за это составляет пять лет лишения свободы.
По версии следствия, в начале июля Галямина опубликовала в социальных сетях призывы прийти на несогласованный митинг в центре Москвы 15 июля. В этот день активисты кампании «Нет» проводили акцию на Пушкинской площади, где собирали подписи против принятых поправок в Конституцию. При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Депутат утверждает, что дело против нее является политически мотивированным и нацелено на то, чтобы не допустить ее к выборам в Госдуму в следующем году.
В мае этого года президент России Владимир Путин подписал закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, согласно которому люди, осужденные к лишению свободы за совершение преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость по 50 статьям, в том числе и по ст. 212.1, не имеют права избираться в течение восьми лет после отбытия наказания.