Прокуратура потребовала приговорить депутата Галямину к трем годам колонии

В мае этого года президент России Владимир Путин подписал закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, согласно которому люди, осужденные к лишению свободы за совершение преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость по 50 статьям, в том числе и по ст. 212.1, не имеют права избираться в течение восьми лет после отбытия наказания.