Против активистки Юлии Галяминой возбудили уголовное дело по «дадинской статье»Это новое средство для недопуска к выборам в Госдуму оппозиционеров, говорят эксперты
Против муниципального депутата Юлии Галяминой возбудили уголовное дело по статье за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий (ст. 212.1 УК РФ). Согласно сообщению ГСУ СКР по Москве 31 июля, в начале июля она опубликовала в интернете призывы к участию 15 июля в несогласованном митинге в Москве, на который пришло не менее 150 человек. В этот день активисты кампании «Нет» проводили несогласованную акцию на Пушкинской площади, где собирали подписи против принятых поправок в Конституцию. Последние полгода она неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений по ст. 20.2 КоАП, говорится в сообщении ГСУ.
Галямину допросили в ГСУ, а также провели у нее обыски. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Сама Галямина считает дело политически мотивированным, с целью не допустить ее в следующем году к выборам в Госдуму. Свою вину она не признает. Адвокат Галяминой Михаил Бирюков сказал «Ведомостям», что в феврале у нее вступили в силу два постановления по административным делам за прошлогодние летние акции протеста – Галямина была одним из кандидатов, которых не допустили к выборам в Мосгордуму. Третий протокол был составлен после акции 15 июля, добавил он, однако не вступил в силу.
Ранее по ст. 212.1 были осуждены активисты Ильдар Дадин – на три года лишения свободы и Константин Котов – на четыре года. Конституционный суд по жалобе Дадина разъяснял, что лишение свободы – слишком суровое наказание, если нарушение порядка проведения массовых мероприятий не повлекло ущерба и не создало существенного риска его возникновения. Приговор Дадину был отменен, а Котову пересмотрен.
Госдума в мае приняла поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, из-за которых не имеют права быть избранными люди, осужденные к лишению свободы за совершение преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость по 50 статьям, в том числе и по ст. 212.1. Осужденные по ним не смогут избираться восемь лет после отбытия наказания.
Такой рычаг для недопуска к выборам в Госдуму может быть использован, но он не самый эффективный, поскольку уголовные дела надо заводить сильно заранее, считает руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков: «Не сможет избираться один кандидат, смогут другие. Понятно, что под ударом находятся такие политики, как Любовь Соболь или Илья Азар, но они внимательно следят за своими шагами. К тому же по этой статье легко себя контролировать». Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц, напротив, считает, что такой механизм будет теперь использоваться для недопуска к выборам все чаще и дело Галяминой – только начало: «Вместо того чтобы браковать подписи ярких кандидатов, проще на ранних подступах лишить их пассивного избирательного права. Когда появились поправки, стало очевидно, что накануне выборов в Госдуму оппозиционеров будут привлекать к уголовной ответственности и осуждать, чтобы лишить их возможности участвовать в выборах в Госдуму». С одной стороны, стоит задача напугать, а с другой – даже если оппозиционеры в ходе гражданских кампаний получат какие-то политические дивиденды, они не смогут это перевести в голоса избирателей, потому что их фамилий не будет в избирательных бюллетенях, добавляет он.