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Против активистки Юлии Галяминой возбудили уголовное дело по «дадинской статье»

Это новое средство для недопуска к выборам в Госдуму оппозиционеров, говорят эксперты
Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

Против муниципального депутата Юлии Галяминой возбудили уголовное дело по статье за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий (ст. 212.1 УК РФ). Согласно сообщению ГСУ СКР по Москве 31 июля, в начале июля она опубликовала в интернете призывы к участию 15 июля в несогласованном митинге в Москве, на который пришло не менее 150 человек. В этот день активисты кампании «Нет» проводили несогласованную акцию на Пушкинской площади, где собирали подписи против принятых поправок в Конституцию. Последние полгода она неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений по ст. 20.2 КоАП, говорится в сообщении ГСУ.

Галямину допросили в ГСУ, а также провели у нее обыски. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Сама Галямина считает дело политически мотивированным, с целью не допустить ее в следующем году к выборам в Госдуму. Свою вину она не признает. Адвокат Галяминой Михаил Бирюков сказал «Ведомостям», что в феврале у нее вступили в силу два постановления по административным делам за прошлогодние летние акции протеста – Галямина была одним из кандидатов, которых не допустили к выборам в Мосгордуму. Третий протокол был составлен после акции 15 июля, добавил он, однако не вступил в силу.

Ранее по ст. 212.1 были осуждены активисты Ильдар Дадин – на три года лишения свободы и Константин Котов – на четыре года. Конституционный суд по жалобе Дадина разъяснял, что лишение свободы – слишком суровое наказание, если нарушение порядка проведения массовых мероприятий не повлекло ущерба и не создало существенного риска его возникновения. Приговор Дадину был отменен, а Котову пересмотрен.

Ранее по теме: Комиссия СПЧ попросила МВД расследовать задержания журналистов в Москве

Госдума в мае приняла поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, из-за которых не имеют права быть избранными люди, осужденные к лишению свободы за совершение преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость по 50 статьям, в том числе и по ст. 212.1. Осужденные по ним не смогут избираться восемь лет после отбытия наказания.

Такой рычаг для недопуска к выборам в Госдуму может быть использован, но он не самый эффективный, поскольку уголовные дела надо заводить сильно заранее, считает руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков: «Не сможет избираться один кандидат, смогут другие. Понятно, что под ударом находятся такие политики, как Любовь Соболь или Илья Азар, но они внимательно следят за своими шагами. К тому же по этой статье легко себя контролировать». Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц, напротив, считает, что такой механизм будет теперь использоваться для недопуска к выборам все чаще и дело Галяминой – только начало: «Вместо того чтобы браковать подписи ярких кандидатов, проще на ранних подступах лишить их пассивного избирательного права. Когда появились поправки, стало очевидно, что накануне выборов в Госдуму оппозиционеров будут привлекать к уголовной ответственности и осуждать, чтобы лишить их возможности участвовать в выборах в Госдуму». С одной стороны, стоит задача напугать, а с другой – даже если оппозиционеры в ходе гражданских кампаний получат какие-то политические дивиденды, они не смогут это перевести в голоса избирателей, потому что их фамилий не будет в избирательных бюллетенях, добавляет он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных