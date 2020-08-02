Против активистки Юлии Галяминой возбудили уголовное дело по «дадинской статье»

Такой рычаг для недопуска к выборам в Госдуму может быть использован, но он не самый эффективный, поскольку уголовные дела надо заводить сильно заранее, считает руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков: «Не сможет избираться один кандидат, смогут другие. Понятно, что под ударом находятся такие политики, как Любовь Соболь или Илья Азар, но они внимательно следят за своими шагами. К тому же по этой статье легко себя контролировать». Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц, напротив, считает, что такой механизм будет теперь использоваться для недопуска к выборам все чаще и дело Галяминой – только начало: «Вместо того чтобы браковать подписи ярких кандидатов, проще на ранних подступах лишить их пассивного избирательного права. Когда появились поправки, стало очевидно, что накануне выборов в Госдуму оппозиционеров будут привлекать к уголовной ответственности и осуждать, чтобы лишить их возможности участвовать в выборах в Госдуму». С одной стороны, стоит задача напугать, а с другой – даже если оппозиционеры в ходе гражданских кампаний получат какие-то политические дивиденды, они не смогут это перевести в голоса избирателей, потому что их фамилий не будет в избирательных бюллетенях, добавляет он.