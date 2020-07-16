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Комиссия СПЧ попросила МВД расследоваться задержания журналистов в Москве

Ведомости

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросила ГУВД Москвы провести проверку по фактам задержания журналистов, освещавших по заданию редакций акцию протеста против поправок к Конституции.

Комиссия отметила, что сотрудники правоохранительных органов задержаниями, в том числе с применением насилия, препятствуют законной деятельности журналистов. «По нашему мнению, подобные случаи содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 144 УК РФ. Комиссия будет при каждом подобном инциденте заявлять протест против таких инцидентов до тех пор, пока эта практика не будет прекращена»,— заявили правозащитники.

В Москве акция против поправок началась на Пушкинской площади в 19.00. Во время нее велся сбор подписей за отмену поправок, внесенных в Конституцию. После этого участники акции пошли вниз по Страстному бульвару. По оценкам корреспондентов «Новой газеты», в акции участвовали около 1000 человек. Протестующие дошли до улицы Петровка и попытались перекрыть движение, правоохранители начали задержания. Полиция выхватывала людей, которые стояли не на проезжей части.

Акция против поправок к Конституции на Пушкинской площади. Фотографии

В рамках акции был организован сбор подписей с требованием отменить итоги голосования

Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании 132 человек. «ОВД-Инфо» насчитало 142 задержанных. В отношении задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом, говорится в сообщении ГУМВД. Среди задержанных назывались активисты «Бессрочного протеста», в том числе — Анна Лойко, журналисты, муниципальный депутат Юлия Галямина с дочерью.

Ранее по теме: Задержания на акции протеста в центре Москвы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных