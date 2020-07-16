Комиссия СПЧ попросила МВД расследоваться задержания журналистов в Москве

В Москве акция против поправок началась на Пушкинской площади в 19.00. Во время нее велся сбор подписей за отмену поправок, внесенных в Конституцию. После этого участники акции пошли вниз по Страстному бульвару. По оценкам корреспондентов «Новой газеты», в акции участвовали около 1000 человек. Протестующие дошли до улицы Петровка и попытались перекрыть движение, правоохранители начали задержания. Полиция выхватывала людей, которые стояли не на проезжей части.