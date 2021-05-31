Участники перестрелки в «Москва-Сити» получили 15 и 16 лет колонии

Стрельба произошла в ноябре 2017 г в башне «Око» между посетителями и охранниками Исмаиловым и Хамидовым. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство охранников. РБК тогда сообщал, что инцидент произошел на праздновании дня рождения предпринимателя Дмитрия Павлова, известного полиции «под кличкой Павлик». Издание сообщало, что поводом для конфликта стал Mercedes одного из гостей, припаркованный у входа в подъезд. Сообщалось, что на месте перестрелки следователи обнаружили и изъяли 15 пистолетных гильз и 8 пуль.