Участники перестрелки в «Москва-Сити» получили 15 и 16 лет колонии
Пресненский суд Москвы приговорил бывших членов спортивного клуба боевых искусств «Скорпион», спортсменов Магомеда Исмаилова и Эльдару Хамидова к 16 и 15 годам колонии строгого режима за стрельбу в башне «Око» в «Москва-сити» в 2017 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
Прокурор в ходе прений просил для Исмаилова наказание в виде 19,5 лет колонии и штрафа в размере 1 млн руб. Хамидова сторона обвинения просила приговорить к 18,5 годам колонии с аналогичным штрафом. Суд признал Исмаилова и Хамидова виновными в покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве с применением оружия и незаконном обороте оружия. Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Стрельба произошла в ноябре 2017 г в башне «Око» между посетителями и охранниками Исмаиловым и Хамидовым. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство охранников. РБК тогда сообщал, что инцидент произошел на праздновании дня рождения предпринимателя Дмитрия Павлова, известного полиции «под кличкой Павлик». Издание сообщало, что поводом для конфликта стал Mercedes одного из гостей, припаркованный у входа в подъезд. Сообщалось, что на месте перестрелки следователи обнаружили и изъяли 15 пистолетных гильз и 8 пуль.
В декабре 2020 г. Басманный суд Москвы арестовал бывшего следователя управления Следственного комитета по Москве Левона Агаджаняна, занимавшегося делом о перестрелке в «Москва-сити». Агаджаняну предъявили обвинения по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств), а также трех эпизодов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). По версии следствия, он сфальсифицировал ряд протоколов и вещественных доказательств «с целью занижения роли привлекаемых фигурантов в совершенном преступлении». Кроме того, бывший следователь незаконно привлек к уголовной ответственности трех человек. Сейчас их уголовное преследование прекращено.