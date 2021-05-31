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Участники перестрелки в «Москва-Сити» получили 15 и 16 лет колонии

Ведомости

Пресненский суд Москвы приговорил бывших членов спортивного клуба боевых искусств «Скорпион», спортсменов Магомеда Исмаилова и Эльдару Хамидова к 16 и 15 годам колонии строгого режима за стрельбу в башне «Око» в «Москва-сити» в 2017 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.

Прокурор в ходе прений просил для Исмаилова наказание в виде 19,5 лет колонии и штрафа в размере 1 млн руб. Хамидова сторона обвинения просила приговорить к 18,5 годам колонии с аналогичным штрафом. Суд признал Исмаилова и Хамидова виновными в покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве с применением оружия и незаконном обороте оружия. Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Стрельба произошла в ноябре 2017 г в башне «Око» между посетителями и охранниками Исмаиловым и Хамидовым. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство охранников. РБК тогда сообщал, что инцидент произошел на праздновании дня рождения предпринимателя Дмитрия Павлова, известного полиции «под кличкой Павлик». Издание сообщало, что поводом для конфликта стал Mercedes одного из гостей, припаркованный у входа в подъезд. Сообщалось, что на месте перестрелки следователи обнаружили и изъяли 15 пистолетных гильз и 8 пуль.

В декабре 2020 г. Басманный суд Москвы арестовал бывшего следователя управления Следственного комитета по Москве Левона Агаджаняна, занимавшегося делом о перестрелке в «Москва-сити». Агаджаняну предъявили обвинения по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3  ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств), а также трех эпизодов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности). По версии следствия, он сфальсифицировал ряд протоколов и вещественных доказательств «с целью занижения роли привлекаемых фигурантов в совершенном преступлении». Кроме того, бывший следователь незаконно привлек к уголовной ответственности трех человек. Сейчас их уголовное преследование прекращено.

Ранее по теме: Суд в Москве арестовал занимавшегося делом о стрельбе в «Сити» следователя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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