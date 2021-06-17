Правительство выделит более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми

«Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет. Им ежемесячно предоставляется денежная выплата. Сегодня на эти цели выделим более 55 млрд руб.», – сказал Мишустин, отметив, что эти средства будут выделены дополнительно к 200 млрд руб., которые предусмотрены в 2021 г. для регионов.