Правительство выделит более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми
Более 55 млрд руб. будет выделено дополнительно на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщила пресс-служба кабмина.
«Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет. Им ежемесячно предоставляется денежная выплата. Сегодня на эти цели выделим более 55 млрд руб.», – сказал Мишустин, отметив, что эти средства будут выделены дополнительно к 200 млрд руб., которые предусмотрены в 2021 г. для регионов.
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил сделать такую поддержку более адресной, поэтому правила предоставления пособия были усовершенствованы. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, размер выплаты может быть равен 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. «Это позволит поддержать семьи, которые особо нуждаются, помочь им преодолеть сложную финансовую ситуацию», – объяснил премьер.
В марте Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей должен зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50 до 100% от прожиточного минимума. Если с учетом выплаты в размере 75% прожиточного минимума среднедушевой доход семьи окажется меньше величины прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата составит 100% прожиточного минимума, следует из указа.