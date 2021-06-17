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Правительство выделит более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Ведомости

Более 55 млрд руб. будет выделено дополнительно на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщила пресс-служба кабмина.

«Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет. Им ежемесячно предоставляется денежная выплата. Сегодня на эти цели выделим более 55 млрд руб.», – сказал Мишустин, отметив, что эти средства будут выделены дополнительно к 200 млрд руб., которые предусмотрены в 2021 г. для регионов.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил сделать такую поддержку более адресной, поэтому правила предоставления пособия были усовершенствованы. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, размер выплаты может быть равен 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. «Это позволит поддержать семьи, которые особо нуждаются, помочь им преодолеть сложную финансовую ситуацию», – объяснил премьер.

В марте Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей должен зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50 до 100% от прожиточного минимума. Если с учетом выплаты в размере 75% прожиточного минимума среднедушевой доход семьи окажется меньше величины прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата составит 100% прожиточного минимума, следует из указа.

Ранее по теме: Путин подписал указ о выплатах нуждающимся семьям с детьми

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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