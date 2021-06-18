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Павильоны «Здоровая Москва» будут работать только для вакцинации

Ведомости

Павильоны «Здоровая Москва» в столичных парках будут заниматься только вакцинацией от коронавируса, диспансеризация в них будет остановлена, сообщил оперштаб города по борьбе с вирусом.

«В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации мы вынуждены временно приостановить проведение диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках», — говорится в сообщении.

С понедельника медработники, которые проводили диспансеризацию, начнут делать прививки от коронавируса. Часть медиков будет работать с выездными службами поликлиник и обслуживать пациентов на дому.

Вакцинация будет проводиться в порядке живой очереди. Врачи будут работать, пока все желающие в течение дня не сделают прививки.

Ранее власти Москвы объявили об обязательной вакцинации сотрудников сфер торговли, услуг, здравоохранения и образования. Работодатели должны вакцинировать 60% работников к 15 августа.

Ранее по теме: Собянин заявил о новом агрессивном штамме коронавируса в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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