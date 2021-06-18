Павильоны «Здоровая Москва» будут работать только для вакцинации
Павильоны «Здоровая Москва» в столичных парках будут заниматься только вакцинацией от коронавируса, диспансеризация в них будет остановлена, сообщил оперштаб города по борьбе с вирусом.
«В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации мы вынуждены временно приостановить проведение диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках», — говорится в сообщении.
С понедельника медработники, которые проводили диспансеризацию, начнут делать прививки от коронавируса. Часть медиков будет работать с выездными службами поликлиник и обслуживать пациентов на дому.
Вакцинация будет проводиться в порядке живой очереди. Врачи будут работать, пока все желающие в течение дня не сделают прививки.
Ранее власти Москвы объявили об обязательной вакцинации сотрудников сфер торговли, услуг, здравоохранения и образования. Работодатели должны вакцинировать 60% работников к 15 августа.