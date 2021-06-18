Режим нерабочих дней в Москве отменят с 21 июня
Режим нерабочих дней в Москве отменяется с 21 июня, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.
«Установить, что с 21 июня 2021 г. прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей», — говорится в документе.
Режим нерабочих дней был введен в Москве с 15 по 19 июня в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом. В 2020 году нерабочие дни были введены по всей России с конца марта по 11 мая.
По данным оперштаба на 17 июня, в России за сутки зарегистрировали 14 057 случаев заражения коронавирусом, из них 6195 — в Москве. Всего за период пандемии было зарегистрировано 5,3 млн случаев заражения. 4,8 млн пациентов выздоровели от вируса, 128 тыс. человек — погибли. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.