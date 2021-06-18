Режим нерабочих дней в Москве отменят с 21 июня

По данным оперштаба на 17 июня, в России за сутки зарегистрировали 14 057 случаев заражения коронавирусом, из них 6195 — в Москве. Всего за период пандемии было зарегистрировано 5,3 млн случаев заражения. 4,8 млн пациентов выздоровели от вируса, 128 тыс. человек — погибли. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.