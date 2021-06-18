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Режим нерабочих дней в Москве отменят с 21 июня

Ведомости

Режим нерабочих дней в Москве отменяется с 21 июня, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

«Установить, что с 21 июня 2021 г. прекращается режим работы (аналогичный  режиму  работы  в  выходной  день),  установленный  для организаций и индивидуальных предпринимателей», — говорится в документе.

Режим нерабочих дней был введен в Москве с 15 по 19 июня в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом. В 2020 году нерабочие дни были введены по всей России с конца марта по 11 мая.

По данным оперштаба на 17 июня, в России за сутки зарегистрировали 14 057 случаев заражения коронавирусом, из них 6195 — в Москве. Всего за период пандемии было зарегистрировано 5,3 млн случаев заражения. 4,8 млн пациентов выздоровели от вируса, 128 тыс. человек — погибли. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: Собянин продлил коронавирусные ограничения в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных