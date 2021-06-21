Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч против Дании
Объявлен стартовый состав сборной России в решающем групповом матче с данией на Чемпионате Европы по футболу, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
В стартовый состав сборной вошли Матвей Сафонов (голкипер), Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Федр Кудряшов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук, а также Артем Дзюба.
Встреча российских футболистов с датчанами в заключительном туре в группе В на Евро-2020 состоится в сегодня в Копенгагене и начнется в 22:00 по московскому времени.
16 июня Россия выиграла матч с Финляндией со счетом 1:0. До этого российская сборная проиграла Бельгии со счетом 3:0.
Очки у группы B складываются следующим образом: Бельгия — 6 очков; Россия — 3; Финляндия — 3; Дания — 0. Бельгия, таким образом, гарантированно выходит в плей-офф Евро-2020.