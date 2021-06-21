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Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч против Дании

Ведомости

Объявлен стартовый состав сборной России в решающем групповом матче с данией на Чемпионате Европы по футболу, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В стартовый состав сборной вошли Матвей Сафонов (голкипер), Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Федр Кудряшов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук, а также Артем Дзюба.

Встреча российских футболистов с датчанами в заключительном туре в группе В на Евро-2020 состоится в сегодня в Копенгагене и начнется в 22:00 по московскому времени.

16 июня Россия выиграла матч с Финляндией со счетом 1:0. До этого российская сборная проиграла Бельгии со счетом 3:0. 

Очки у группы B складываются следующим образом:  Бельгия — 6 очков; Россия — 3; Финляндия — 3; Дания — 0. Бельгия, таким образом, гарантированно выходит в плей-офф Евро-2020.

Как российские футболисты готовятся к решающему матчу с Данией. Фотогалерея

Поражение практически лишит сборную шанса выйти в плей-офф

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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