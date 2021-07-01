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Песков заявил о трудностях с получением QR-кодов

Ведомости

Система QR-кодов пока работает не должным образом, есть трудности с их получением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Есть ли трудности с получением QR-кодов? Да, они есть. Да, система работает пока, ну, наверное, не должным образом. Но у меня нет сомнений, что в течение нескольких дней, в течение недели все это будет нормализовано», — сказал Песков, отметив, что по уровню цифровизации Москва является одним из самых передовых городов мира (цитата по «РИА Новости»). Он также сообщил, что пока не получил QR-код.

С 28 июня посещать столичные заведения общепита можно только при наличии QR-кода, который могут получить люди, вакцинированные от коронавируса, переболевшие в течение полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. РБК со ссылкой на источники сообщил, что у сотрудников ФСБ и ФСО возникли сложности с получением QR-кодов для посещения мест общепита. Газета «Коммерсантъ» также сообщала, что с такой проблемой столкнулись находящиеся в столице иностранцы.

Ранее по теме: РБК узнал о сложностях с получением QR-кодов у некоторых сотрудников ФСБ и ФСО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных