Песков заявил о трудностях с получением QR-кодов

«Есть ли трудности с получением QR-кодов? Да, они есть. Да, система работает пока, ну, наверное, не должным образом. Но у меня нет сомнений, что в течение нескольких дней, в течение недели все это будет нормализовано», — сказал Песков, отметив, что по уровню цифровизации Москва является одним из самых передовых городов мира (цитата по «РИА Новости»). Он также сообщил, что пока не получил QR-код.