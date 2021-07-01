Песков заявил о трудностях с получением QR-кодов
Система QR-кодов пока работает не должным образом, есть трудности с их получением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
«Есть ли трудности с получением QR-кодов? Да, они есть. Да, система работает пока, ну, наверное, не должным образом. Но у меня нет сомнений, что в течение нескольких дней, в течение недели все это будет нормализовано», — сказал Песков, отметив, что по уровню цифровизации Москва является одним из самых передовых городов мира (цитата по «РИА Новости»). Он также сообщил, что пока не получил QR-код.
С 28 июня посещать столичные заведения общепита можно только при наличии QR-кода, который могут получить люди, вакцинированные от коронавируса, переболевшие в течение полугода или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. РБК со ссылкой на источники сообщил, что у сотрудников ФСБ и ФСО возникли сложности с получением QR-кодов для посещения мест общепита. Газета «Коммерсантъ» также сообщала, что с такой проблемой столкнулись находящиеся в столице иностранцы.