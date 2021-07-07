Путин поручил реализовать меры по выплатам на детей до семи лет до 1 августа

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что более 55 млрд руб. будет выделено дополнительно на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. Он отметил, что средства будут выделены дополнительно к 200 млрд руб., которые предусмотрены в 2021 г. для регионов.