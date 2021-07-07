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Путин поручил реализовать меры по выплатам на детей до семи лет до 1 августа

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить: реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно», — говорится в поручении.

Уточняется, что реализацию меры необходимо осуществить в части мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты. Согласно поручению, также необходимо предусмотреть методическое сопровождение органов исполнительной власти субъектов и организацию работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан и организаций по данному вопросу.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что более 55 млрд руб. будет выделено дополнительно на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. Он отметил, что средства будут выделены дополнительно к 200 млрд руб., которые предусмотрены в 2021 г. для регионов.

Путин в своем послании Федеральному собранию поручил сделать такую поддержку более адресной, поэтому правила предоставления пособия были усовершенствованы. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, размер выплаты может быть равен 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. 

Ранее по теме: Правительство выделит более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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