Путин поручил реализовать меры по выплатам на детей до семи лет до 1 августа
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет, сообщается на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить: реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно», — говорится в поручении.
Уточняется, что реализацию меры необходимо осуществить в части мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты. Согласно поручению, также необходимо предусмотреть методическое сопровождение органов исполнительной власти субъектов и организацию работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан и организаций по данному вопросу.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что более 55 млрд руб. будет выделено дополнительно на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. Он отметил, что средства будут выделены дополнительно к 200 млрд руб., которые предусмотрены в 2021 г. для регионов.
Путин в своем послании Федеральному собранию поручил сделать такую поддержку более адресной, поэтому правила предоставления пособия были усовершенствованы. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, размер выплаты может быть равен 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.