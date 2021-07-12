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Разработчики «Спутника V» опубликовали статью о его эффективности в журнале Vaccines

Ведомости

Международный медицинский журнал Vaccines опубликовал исследование центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где была разработана отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В статье сказано, что препарат эффективен против новых штаммов SARS-CoV-2, выявленных ранее в Великобритании, ЮАР, Индии и Москве.

Исследование основано на оценке вируснейтрализующей активности (ВНА) с применением живого вируса. Так, ученые сравнили ВНА сыворотки крови людей после вакцинации «Спутником V» на образцах штаммов, имеющих международное распространение, с ВНА против исходного штамма коронавируса. Такой подход является «золотым» стандартом, отметили в РФПИ.

«Снижение уровня вируснейтрализующей активности у препарата «Спутник V» к ряду штаммов оказалось значительно меньшим по сравнению с данными, опубликованными производителями других вакцин, которые ранее подтвердили эффективность своих препаратов против новых мутаций коронавирусной инфекции», — говорится в пресс-релизе фонда.

«Спутник V» был зарегистрирован первым в мире среди всех подобных препаратов в августе прошлого года. На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Его эффективность, по оценке разработчиков, составляет 91,6% и 100% против тяжелого течения COVID-19.

Ранее статью об эффективности и безопасности «Спутника V» опубликовал научный журнал Nature. До этого эффективность препарата подтвердило также издание The Lancet.

Ранее по теме: Почему Nature хвалит российскую вакцину «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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