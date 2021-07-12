Разработчики «Спутника V» опубликовали статью о его эффективности в журнале Vaccines

«Спутник V» был зарегистрирован первым в мире среди всех подобных препаратов в августе прошлого года. На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Его эффективность, по оценке разработчиков, составляет 91,6% и 100% против тяжелого течения COVID-19.