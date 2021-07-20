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Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 6 млн

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 770 человек, следует из статистики оперштаба на 20 июля. Умерли 784 человека. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 006 536. Умерли за все время пандемии 149 922 человека. За сутки полностью выздоровели 22 218 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 382 213.

Вчера, 19 июля, оперштаб сообщил о 24 633 новых случаях.

В Москве за сутки выявили 3188 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7968 человек, скончался 101 пациент. За все время пандемии в столице выявили 1 470 330 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+2478), Санкт-Петербург (+1934), Нижегородская (+527) и Свердловская (+491) области.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 190 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 34,1 млн случаев, Индии (более 31,1 млн), Бразилии (свыше 19,3 млн) и Франции (более 5,9 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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