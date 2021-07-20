Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 6 млн

В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 770 человек, следует из статистики оперштаба на 20 июля. Умерли 784 человека. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 006 536. Умерли за все время пандемии 149 922 человека. За сутки полностью выздоровели 22 218 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 382 213.