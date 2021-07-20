Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 6 млн
В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 770 человек, следует из статистики оперштаба на 20 июля. Умерли 784 человека. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 006 536. Умерли за все время пандемии 149 922 человека. За сутки полностью выздоровели 22 218 человек. Общее число выздоровевших возросло до 5 382 213.
Вчера, 19 июля, оперштаб сообщил о 24 633 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 3188 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7968 человек, скончался 101 пациент. За все время пандемии в столице выявили 1 470 330 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+2478), Санкт-Петербург (+1934), Нижегородская (+527) и Свердловская (+491) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 190 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 34,1 млн случаев, Индии (более 31,1 млн), Бразилии (свыше 19,3 млн) и Франции (более 5,9 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.