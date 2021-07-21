Власти Москвы сообщили о поставках только второго компонента «ЭпиВакКороны»
В Москву поступила партия второго компонента вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», препарат будет доступен для москвичей, которые сделали первую прививку этой вакциной, сообщил депздрав Москвы. В департаменте опровергли сообщения о доступности препарата в пунктах вакцинации.
«Информация о доступности вакцины "Эпивак" в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной. В Москву действительно поступила вакцина «ЭпиВакКорона» в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом», — говорится в сообщении.
В депздраве отметили, что поставок второго компонента вакцины будет достаточно для пациентов, которые сделали первую прививку «ЭпиВакКороной».
Ранее власти Москвы несколько раз сообщали, что в городе закончились запасы вакцины «КовиВак», разработанной в Центре им. Чумакова.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что несколько иностранных компаний подали заявки на регистрацию в России своих вакцин. Массовая вакцинация от коронавируса началась в январе. В июле в Москве стартовала ревакцинация от коронавируса и вакцинация трудовых мигрантов.