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Власти Москвы сообщили о поставках только второго компонента «ЭпиВакКороны»

Ведомости

В Москву поступила партия второго компонента вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», препарат будет доступен для москвичей, которые сделали первую прививку этой вакциной, сообщил депздрав Москвы. В департаменте опровергли сообщения о доступности препарата в пунктах вакцинации.

«Информация о доступности вакцины "Эпивак" в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной. В Москву действительно поступила вакцина «ЭпиВакКорона» в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом», — говорится в сообщении.

В депздраве отметили, что поставок второго компонента вакцины будет достаточно для пациентов, которые сделали первую прививку «ЭпиВакКороной».

Ранее власти Москвы несколько раз сообщали, что в городе закончились запасы вакцины «КовиВак», разработанной в Центре им. Чумакова.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что несколько иностранных компаний подали заявки на регистрацию в России своих вакцин. Массовая вакцинация от коронавируса началась в январе. В июле в Москве стартовала ревакцинация от коронавируса и вакцинация трудовых мигрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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