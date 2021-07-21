Власти Москвы сообщили о поставках только второго компонента «ЭпиВакКороны»

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что несколько иностранных компаний подали заявки на регистрацию в России своих вакцин. Массовая вакцинация от коронавируса началась в январе. В июле в Москве стартовала ревакцинация от коронавируса и вакцинация трудовых мигрантов.