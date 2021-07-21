ЮНЕСКО исключило Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия

Шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля были внесены в список объектов Всемирного наследия в 2004 г. Исторический центр города свидетельствовал о развитии одного из лучших в мире торговых центров XVIII-XIX вв. «Ливерпуль был пионером в развитии современных технологий портового хозяйства, систем транспорта и управления портом», — говорится в описании объекта на сайте ЮНЕСКО.