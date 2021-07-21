Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

ЮНЕСКО исключило Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия

Ведомости

Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) лишило шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля статуса объекта Всемирного наследия в связи с «необратимой утратой уникальных черт, указывающих на выдающуюся ценность этого объекта». Об этом говорится на сайте организации. За исключение проголосовали 13 из 20 членов комитета Всемирного наследия. 

Ранее власти города одобрили проекты по строительству в доках Ливерпуля небоскребов и пристани для круизных лайнеров, а также стадиона для футбольного клуба «Эвертон». Тогда ЮНЕСКО предупредила, что застройка лишит город уникальности и может привести к исключению из перечня объектов Всемирного наследия. 

Шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля были внесены в список объектов Всемирного наследия в 2004 г. Исторический центр города свидетельствовал о развитии одного из лучших в мире торговых центров XVIII-XIX вв. «Ливерпуль был пионером в развитии современных технологий портового хозяйства, систем транспорта и управления портом», — говорится в описании объекта на сайте ЮНЕСКО.  

Расположенный в приливном устье реки Мерси, где она встречается с Ирландским морем, морской торговый город Ливерпуль сыграл важную роль в росте Британской империи. Он стал основным портом для массового перемещения людей, в том числе рабов и эмигрантов из Северной Европы в Америку, отмечается в описании. 

После Долины Эльбы близ Дрездена в Германии и Резервата аравийской антилопы в Омане Ливерпуль стал третьим объектом, утратившим статус Всемирного наследия.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных