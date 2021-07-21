ЮНЕСКО исключило Ливерпуль из списка объектов Всемирного наследия
Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) лишило шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля статуса объекта Всемирного наследия в связи с «необратимой утратой уникальных черт, указывающих на выдающуюся ценность этого объекта». Об этом говорится на сайте организации. За исключение проголосовали 13 из 20 членов комитета Всемирного наследия.
Ранее власти города одобрили проекты по строительству в доках Ливерпуля небоскребов и пристани для круизных лайнеров, а также стадиона для футбольного клуба «Эвертон». Тогда ЮНЕСКО предупредила, что застройка лишит город уникальности и может привести к исключению из перечня объектов Всемирного наследия.
Шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля были внесены в список объектов Всемирного наследия в 2004 г. Исторический центр города свидетельствовал о развитии одного из лучших в мире торговых центров XVIII-XIX вв. «Ливерпуль был пионером в развитии современных технологий портового хозяйства, систем транспорта и управления портом», — говорится в описании объекта на сайте ЮНЕСКО.
Расположенный в приливном устье реки Мерси, где она встречается с Ирландским морем, морской торговый город Ливерпуль сыграл важную роль в росте Британской империи. Он стал основным портом для массового перемещения людей, в том числе рабов и эмигрантов из Северной Европы в Америку, отмечается в описании.
После Долины Эльбы близ Дрездена в Германии и Резервата аравийской антилопы в Омане Ливерпуль стал третьим объектом, утратившим статус Всемирного наследия.