Россиян предупредили о подтоплениях в южных регионах
Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили о возможных подтоплениях на территории Краснодарского, Ставропольского краев, Адыгеи, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и регионов Северного Кавказа. Они могут произойти из-за сильных дождей и высокой температуры воды в южных морях, сообщается на сайте института.
«В результате прогрева воды в южных морях до 29 градусов повышается вероятность выпадения осадков конвективного характера с локальными подтоплениями участков местности», — приводятся слова исполняющего обязанности начальника института Владимира Мошкова. Он также рекомендовал органам управления РСЧС указанных субъектов уточнить планы по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.
Кроме того, по предварительным расчетам специалистов, в зону подтопления могут попасть пониженные участки местности с расположенными на них объектами инфраструктуры и постройками: в Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском крае.
При этом самые высокие уровни вод (без достижения опасных отметок) эксперты прогнозируют в Хабаровске 1-2 августа, Комсомольске-на-Амуре — 8-10 августа и у Николаевска-на-Амуре —16-19 августа.
6 июля губернатор региона Вениамин Кондратьев объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в шести районах Краснодарского края: в Сочи, Геленджике, Туапсинском, Славянском и Северском районах, а также Горячем Ключе.