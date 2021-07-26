Россиян предупредили о подтоплениях в южных регионах

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили о возможных подтоплениях на территории Краснодарского, Ставропольского краев, Адыгеи, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и регионов Северного Кавказа. Они могут произойти из-за сильных дождей и высокой температуры воды в южных морях, сообщается на сайте института.