Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Россиян предупредили о подтоплениях в южных регионах

Ведомости

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили о возможных подтоплениях на территории Краснодарского, Ставропольского краев, Адыгеи, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и регионов Северного Кавказа. Они могут произойти из-за сильных дождей и высокой температуры воды в южных морях, сообщается на сайте института.

«В результате прогрева воды в южных морях до 29 градусов повышается вероятность выпадения осадков конвективного характера с локальными подтоплениями участков местности», — приводятся слова исполняющего обязанности начальника института Владимира Мошкова. Он также рекомендовал органам управления РСЧС указанных субъектов уточнить планы по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

Кроме того, по предварительным расчетам специалистов, в зону подтопления могут попасть пониженные участки местности с расположенными на них объектами инфраструктуры и постройками: в Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском крае.

При этом самые высокие уровни вод (без достижения опасных отметок) эксперты прогнозируют в Хабаровске 1-2 августа, Комсомольске-на-Амуре — 8-10 августа и у Николаевска-на-Амуре —16-19 августа.

6 июля губернатор региона Вениамин Кондратьев объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в шести районах Краснодарского края: в Сочи, Геленджике, Туапсинском, Славянском и Северском районах, а также Горячем Ключе.

Ранее по теме: Число погибших из-за подтоплений в Краснодарском крае возросло до восьми

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных