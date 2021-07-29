Российская сборная по фехтованию выиграла золото на Олимпиаде в Токио
Женская сборная России победила в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах на Олимпийских играх в Токио, сообщили «РИА Новости».
Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили команду Франции со счетом 45:34. Бронзовые медали получили спортсмены из Италии.
Ранее в индивидуальных соревнованиях Дериглазова завоевала серебро, Коробейникова — бронзу.
Россия находится на четвертом месте в медальном зачете Олимпийских игр. Российские спортсмены завоевали восемь золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей.
27 июля женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла командные соревнования на Олимпийских играх в Токио. Российские спортсменки впервые в истории выиграли командное многоборье в гимнастике на Олимпийских играх. В тот же день золото на Олимпиаде взял российский тхэквондист Владислав Ларин.
Накануне женская и мужская сборные России по баскетболу вышли в финал соревнований на Олимпиаде в Токио.
Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.
Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Токио под названием ROC, что расшифровывается как Russian Olympic Committee (Олимпийский комитет России). Причиной тому - допинговый скандал. Санкции со стороны Спортивного арбитражного суда и Международного олимпийского комитета в отношении российских спортсменов были продлены до 16 декабря 2022 г.