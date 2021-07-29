Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Российская сборная по фехтованию выиграла золото на Олимпиаде в Токио

Ведомости

Женская сборная России победила в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах на Олимпийских играх в Токио, сообщили «РИА Новости».

Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили команду Франции со счетом 45:34. Бронзовые медали получили спортсмены из Италии.

Ранее в индивидуальных соревнованиях Дериглазова завоевала серебро, Коробейникова — бронзу.

Россия находится на четвертом месте в медальном зачете Олимпийских игр. Российские спортсмены завоевали восемь золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей.

27 июля женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла командные соревнования на Олимпийских играх в Токио. Российские спортсменки впервые в истории выиграли командное многоборье в гимнастике на Олимпийских играх. В тот же день золото на Олимпиаде взял российский тхэквондист Владислав Ларин. 

Накануне женская и мужская сборные России по баскетболу вышли в финал соревнований на Олимпиаде в Токио.

Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Токио под названием ROC, что расшифровывается как Russian Olympic Committee (Олимпийский комитет России). Причиной тому - допинговый скандал. Санкции со стороны Спортивного арбитражного суда и Международного олимпийского комитета в отношении российских спортсменов были продлены до 16 декабря 2022 г.

Ранее по теме: Российская сборная по фехтованию вышла в финал Олимпиады в Токио

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных