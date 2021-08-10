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Суд в Москве отклонил иск Навального к Пескову

Ведомости

Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести и деловой репутации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской и террористической организацией) Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и распространившему его заявление агентству ТАСС. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.

«Решением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Навального А. к Пескову Д., ИТАР ТАСС о защите чести, достоинства и деловой репутации», — сообщили в суде. Основания для отказа не уточняются.

Пресненский суд Москвы принял к производству второй иск Навального к Пескову в начале мая, само заявление было подано еще в конце марта, однако месяц оставалось без движения. Первый иск был подан еще в ноябре 2020 г., однако не был принят.

Основанием для иска послужило утверждение представителя Кремля, что обвинения Навального в адрес президента России Владимира Путина о своем предполагаемом отравлении в Германии и по другим эпизодам «инспирированы ЦРУ» (Центральное разведывательное управление США) и неприемлемы: «В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация», и «Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами».

В ответ Навальный заявил, что слова Пескова не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Песков комментировать иск отказался, сославшись на то, что в Кремле никогда не комментируют судебные процессы.

Ранее по теме: Суд принял иск Навального к Пескову

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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