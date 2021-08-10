Суд в Москве отклонил иск Навального к Пескову
Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести и деловой репутации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской и террористической организацией) Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и распространившему его заявление агентству ТАСС. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
«Решением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Навального А. к Пескову Д., ИТАР ТАСС о защите чести, достоинства и деловой репутации», — сообщили в суде. Основания для отказа не уточняются.
Пресненский суд Москвы принял к производству второй иск Навального к Пескову в начале мая, само заявление было подано еще в конце марта, однако месяц оставалось без движения. Первый иск был подан еще в ноябре 2020 г., однако не был принят.
Основанием для иска послужило утверждение представителя Кремля, что обвинения Навального в адрес президента России Владимира Путина о своем предполагаемом отравлении в Германии и по другим эпизодам «инспирированы ЦРУ» (Центральное разведывательное управление США) и неприемлемы: «В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация», и «Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами».
В ответ Навальный заявил, что слова Пескова не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Песков комментировать иск отказался, сославшись на то, что в Кремле никогда не комментируют судебные процессы.