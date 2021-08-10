Суд в Москве отклонил иск Навального к Пескову

Основанием для иска послужило утверждение представителя Кремля, что обвинения Навального в адрес президента России Владимира Путина о своем предполагаемом отравлении в Германии и по другим эпизодам «инспирированы ЦРУ» (Центральное разведывательное управление США) и неприемлемы: «В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация», и «Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами».