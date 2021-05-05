Суд принял иск Навального к Пескову
Пресненский суд Москвы принял к производству иск основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, сообщила пресс-служба суда.
«Исковое заявление Навального А.А. к Пескову Д.С., ИТАР ТАСС принято к производству, досудебная подготовка назначена на 27 мая 2021 года в 13 часов 45 минут», — говорится в сообщении.
Заявление Навального было зарегистрировано судом 29 марта. 6 апреля суд сообщил, что оставил иск без движения для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению по существу. Ранее аналогичный иск к Пескову основатель ФБК подал в ноябре 2020 г.
Основанием для этого послужило утверждение представителя Кремля, что обвинения Навального в адрес президента России Владимира Путина «инспирированы ЦРУ» (Центральное разведывательное управление США) и неприемлемы. В ответ блогер заявил, что слова Пескова не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Песков комментировать иск отказался.