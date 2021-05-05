Суд принял иск Навального к Пескову

Основанием для этого послужило утверждение представителя Кремля, что обвинения Навального в адрес президента России Владимира Путина «инспирированы ЦРУ» (Центральное разведывательное управление США) и неприемлемы. В ответ блогер заявил, что слова Пескова не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Песков комментировать иск отказался.