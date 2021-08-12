При взрыве автобуса в Воронеже пострадали 12 человек

Как рассказал агентству источник в службах транспортного надзора региона, в автобусе оказался неисправным один из баллонов, установленных на крыше. Оборудование было установлено кустарным способом. ЧП, по информации ТАСС, произошло в центре Воронежа. Автобус ПАЗ полностью сгорел, возгорание ликвидировано.