При взрыве автобуса в Воронеже пострадали 12 человек
В результате взрыва газовых баллонов в маршрутном автобусе в Воронеже пострадало несколько человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в скорой помощи.
По словам собеседника ТАСС в правоохранительных органах, в результате инцидента пострадали 12 человек. Информацию подтвердили в скорой помощи.
«По предварительным данным, в маршрутном автобусе сдетонировали несколько газовых баллонов. Пострадали шесть человек, их госпитализируют в реанимацию», — сказал источник агентства «Интерфакс».
Как рассказал агентству источник в службах транспортного надзора региона, в автобусе оказался неисправным один из баллонов, установленных на крыше. Оборудование было установлено кустарным способом. ЧП, по информации ТАСС, произошло в центре Воронежа. Автобус ПАЗ полностью сгорел, возгорание ликвидировано.