В России впервые с конца июня выявили менее 20 000 заболевших COVID-19
За последние сутки в России зафиксировали 19 454 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб. Это первый раз с 23 июня, когда в стране зафиксировали менее 20 000 заболевших за день. 23 июня в России выявили 17 594 новых зараженных.
Умерли за прошедшие сутки 776 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 766 541. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 176 820 человек. За сутки в России полностью выздоровел 15 401 человек. Общее число выздоровевших составило 6 034 867 человек.
Вчера, 22 августа, оперштаб сообщил о 20 564 новых случаях COVID-19. Количество умерших составило 762 человека.
В Москве за сутки коронавирус выявили у 1458 человек, выздоровели 2006, умерли 53 пациента. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 556 282 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+1187), Санкт-Петербург (+691), Свердловская (+526) и Нижегородская (+454) области.