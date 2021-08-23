В России впервые с конца июня выявили менее 20 000 заболевших COVID-19

За последние сутки в России зафиксировали 19 454 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб. Это первый раз с 23 июня, когда в стране зафиксировали менее 20 000 заболевших за день. 23 июня в России выявили 17 594 новых зараженных.



Умерли за прошедшие сутки 776 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 766 541. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 176 820 человек. За сутки в России полностью выздоровел 15 401 человек. Общее число выздоровевших составило 6 034 867 человек.