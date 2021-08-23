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В России впервые с конца июня выявили менее 20 000 заболевших COVID-19

Ведомости

За последние сутки в России зафиксировали 19 454 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб. Это первый раз с 23 июня, когда в стране зафиксировали менее 20 000 заболевших за день. 23 июня в России выявили 17 594 новых зараженных.

Умерли за прошедшие сутки 776 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 766 541. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 176 820 человек. За сутки в России полностью выздоровел 15 401 человек. Общее число выздоровевших составило 6 034 867 человек.

Вчера, 22 августа, оперштаб сообщил о 20 564 новых случаях COVID-19. Количество умерших составило 762 человека.

В Москве за сутки коронавирус выявили у 1458 человек, выздоровели 2006, умерли 53 пациента. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 556 282 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+1187), Санкт-Петербург (+691), Свердловская (+526) и Нижегородская (+454) области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных