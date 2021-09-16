В России впервые с августа выявили более 19 000 случаев COVID-19 за сутки

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве — 2479. Это максимум с 13 августа. Умерли в столице за сутки 45 пациентов, выздоровели — 1469. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировали 1 594 131 случай коронавируса, 28 205 человек скончались. В топ-5 по приросту новых случаев вошли Санкт-Петербург (+1653), Подмосковье (+768), Свердловская (+508) и Воронежская области (481).