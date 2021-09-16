В России впервые с августа выявили более 19 000 случаев COVID-19 за сутки
За последние сутки в России выявили 19 594 новых случая коронавируса, следует из статистики оперштаба на 16 сентября. Показатель превысил порог в 19 000 впервые с 29 августа. Кроме того, текущее значение является максимальным с 26 августа.
Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии в стране достигло 7 214 520. Умерли 195 835 зараженных. За последние сутки скончались 794 пациента с коронавирусом.
Вчера, 15 сентября, COVID-19 подтвердился у 18 841 человека. Умерли 792 заболевших COVID-19.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве — 2479. Это максимум с 13 августа. Умерли в столице за сутки 45 пациентов, выздоровели — 1469. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировали 1 594 131 случай коронавируса, 28 205 человек скончались. В топ-5 по приросту новых случаев вошли Санкт-Петербург (+1653), Подмосковье (+768), Свердловская (+508) и Воронежская области (481).
В целом за сутки выздоровели 17 326 россиян с COVID-19. Общее число таковых достигло 6 452 398.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 226,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,66 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 41,5 млн случаев, Индии (свыше 33,3 млн), Бразилии (более 21 млн) и Великобритании (свыше 7,3 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.